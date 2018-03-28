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Медведев поздравил Митту с юбилеем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Медведев в поздравлении Александру Митте: вы обладаете особым талантом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием, сообщает сайт правительства.
"Вы обладаете особым талантом — и режиссера, и сценариста, и писателя. Все это помогает Вам создавать реалистичные, глубокие и во многом философские фильмы", — заявил Медведев.
По его словам, ленты Митты не просто интересны, они заставляют зрителей чувствовать, размышлять, радоваться, грустить, сопереживать героям.
Как отметил премьер-министр, Митта успешно сочетает творчество с педагогической деятельностью, воспитывает новое поколение режиссеров.
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