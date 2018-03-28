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Вице-губернатор назвал число провокаторов на митинге в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Вице-губернатор назвал число провокаторов на митинге в Кемерово 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Примерно 70% участников вчерашнего митинга в Кемерово, посвященного памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», были провокаторами. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
По его словам, лишь 25-30% людей пришли на митинг «посочувствовать» и «сопереживать», а «немало людей» воспринимали митинг как «четко спланированную акцию», направленную на дискредитацию власти. Чернов отметил, что на мероприятии было много «подогретой молодежи», а буквально рядом с ним стояли несколько молодых людей, которые вели себя «абсолютно неадекватно».
«Когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек. Это о чем-то должно говорить», — считает он.
Ранее Чернов сообщил, что чиновники проверяют заявления инициативной группы кемеровчан о 78, а не 64 погибших при пожаре в ТЦ. При этом он не исключил, что «ситуация может быть искусственной», а «где-то ведется непонятная игра».
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».
Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
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