Вице-губернатор назвал число провокаторов на митинге в Кемерово

Владимир Чернов. Примерно 70% участников вчерашнего митинга в Кемерово , посвященного памяти жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», были провокаторами. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель губернатора Кемеровской области

По его словам, лишь 25-30% людей пришли на митинг «посочувствовать» и «сопереживать», а «немало людей» воспринимали митинг как «четко спланированную акцию», направленную на дискредитацию власти. Чернов отметил, что на мероприятии было много «подогретой молодежи», а буквально рядом с ним стояли несколько молодых людей, которые вели себя «абсолютно неадекватно».

«Когда спрашивали, у кого пострадали родственники, поднимали руки чуть ли не 500 человек. Это о чем-то должно говорить», — считает он.

Ранее Чернов сообщил, что чиновники проверяют заявления инициативной группы кемеровчан о 78, а не 64 погибших при пожаре в ТЦ. При этом он не исключил, что «ситуация может быть искусственной», а «где-то ведется непонятная игра».

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.