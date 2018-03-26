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Турция выступает за проведение расследования по делу Скрипаля
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Турция выступает за проведение расследования по делу Скрипаля 

ТАСС 26 марта 2018
АНКАРА, 26 марта. /ТАСС/. Турция выступает за проведение расследования по делу Скрипаля для установления виновных в нападении и привлечении их к ответственности. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД республики Хами Аксоя.
"Турция осуждает произошедшее в Великобритании нападение и расценивает использование химического оружия в качестве преступления против человечества. Турция присоединилась к заявлению Совета НАТО, сделанному 14 марта по этой теме. Наша позиция по поводу нападения была донесена во время встреч представителей ОБСЕ, Совета Европы и во время Конференции по разоружению. Это серьезное событие необходимо расследовать и в кратчайшие сроки установить виновного и привлечь его к ответственности", — говорится в сообщении.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
В понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
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