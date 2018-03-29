Москва потребовала от Лондона предоставить доступ к дочери Скрипаля

"Нам сегодня сообщили британские власти наконец о состоянии здоровья, по крайней мере, Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии как к российской гражданке", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Руководитель МИД России выразил надежду, что «британская сторона сможет выполнить свои обязательства» по консульской и венской конвенциям о дипломатических сношениях.