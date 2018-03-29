Ещё
Москва потребовала от Лондона предоставить доступ к дочери Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва потребовала от Лондона предоставить доступ к дочери Скрипаля 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская сторона требует предоставления консульского доступа к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая находится в британской клинике после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нам сегодня сообщили британские власти наконец о состоянии здоровья, по крайней мере, Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, и мы опять потребовали, чтобы нам обеспечили доступ к Юлии как к российской гражданке", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Руководитель МИД России выразил надежду, что «британская сторона сможет выполнить свои обязательства» по консульской и венской конвенциям о дипломатических сношениях.
Напомним, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел 4 марта в Солсбери. Лондон возлагает ответственность за случившееся на Россию. Однако Москва отрицает все обвинения в свой адрес.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ потребовал освободить экипаж судна "Норд" МИД РФ: Презентация Великобританией слайдов о Солсбери - провал Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов318
Российские радары не заметили израильских истребителей662
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»132
Юлия Скрипаль пришла в себя37
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово307
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение