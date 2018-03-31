Крым посетит крупная делегация депутатов из ФРГ

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Крым посетит крупная делегация депутатов и бизнесменов из Германии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
Крым в апреле посетит крупная делегация немецких депутатов и бизнесменов, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится с 19 по 21 апреля.
"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. Плюс ко всему в делегацию войдут немецкие бизнесмены. Кроме того, еще четыре человека прибудет из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии намного больше, чем мы можем сегодня принять", — сказал РИА Новости Гемпель.
Он подчеркнул, что в делегацию войдет порядка 20 человек.
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