Презентация слайдов о Солсбери, которую представили иностранным послам в России на закрытом брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве — это провал премьер-министра Терезы Мэй, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала это «манипуляцией общественным мнением».
"Это провал Терезы Мэй, — написала Захарова в своем Facebook. — Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".
Напомним, что по итогам «дела Скрипалей» Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов, а затем это решение поддержали еще более двух десятков стран.
МИД РФ заявил об ответных мерах.