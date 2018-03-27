МИД РФ: Презентация Великобританией слайдов о Солсбери — провал

"Это провал Терезы Мэй, — написала Захарова в своем Facebook. — Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке".

Напомним, что по итогам «дела Скрипалей» Лондон принял решение о высылке 23 российских дипломатов, а затем это решение поддержали еще более двух десятков стран.

МИД РФ заявил об ответных мерах.