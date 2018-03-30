Россия решила не отвечать ряду стран на высылку своих дипломатов

МИД заявил, что в отношении 22 стран Европы и Канады российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в России

«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — сообщается на сайте министерства.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС . Также дипломатов выслали Украина США и Канада.

После этого Черногория, Грузия, Венгрия и Бельгия решили выслать по одному российскому дипломату.