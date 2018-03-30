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Россия решила не отвечать ряду стран на высылку своих дипломатов
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Россия решила не отвечать ряду стран на высылку своих дипломатов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Украина.ру
В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право ответить Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории в связи с их действиями после дела Скрипаля.
МИД заявил, что в отношении 22 стран Европы и Канады российская сторона объявляет персонами нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в России.
«С учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств», — сообщается на сайте министерства.
Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.
После этого Черногория, Грузия, Венгрия и Бельгия решили выслать по одному российскому дипломату.
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