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30 сенаторов еще не сдали декларации о доходах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Совфеде сообщили, что 30 сенаторов еще не сдали декларации о доходах 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев сообщил, что 30 сенаторов на данный момент не сдали свои декларации.
Срок подачи соответствующих документов истекает 1 апреля.
"30 членов Совета Федерации не сдали эти сведения", — сказал Воробьев в конце заседания верхней палаты парламента.
"Коллеги, пожалуйста, завершайте, потому что осталось всего три дня, — обратилась к сенаторам спикер Валентина Матвиенко. — Не рассчитывайте на своих помощников, сами все проверьте, убедитесь, что все правильно".
"Сдача деклараций — это очень ответственный период. Пожалуйста, сделайте все ответственно", — призвала она.
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