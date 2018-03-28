В Совфеде сообщили, что 30 сенаторов еще не сдали декларации о доходах

Глава комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев сообщил, что 30 сенаторов на данный момент не сдали свои декларации. "30 членов Совета Федерации не сдали эти сведения", — сказал Воробьев в конце заседания верхней палаты парламента. "Коллеги, пожалуйста, завершайте, потому что осталось всего три дня, — обратилась к сенаторам спикер Валентина Матвиенко. — Не рассчитывайте на своих помощников, сами все проверьте, убедитесь, что все правильно". Срок подачи соответствующих документов истекает 1 апреля. "Сдача деклараций — это очень ответственный период. Пожалуйста, сделайте все ответственно", — призвала она.