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Волкер: Готовится встреча и Путина и Трампа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волкер: Готовится встреча и Путина и Трампа 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
«Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве», — рассказал Волкер. При этом он заявил, что идет подготовка встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
«Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством», — сказал Волкер.
В то же время, он заявил о поддержке Украины.
«Мы увеличили поддержку украинских оборонных возможностей — и эта позиция, которая вырабатывалась вместе с немцами и французами в рамках «нормандского формата», нашими союзниками по НАТО, друзьями в Европейском Союзе, то есть это довольно согласованная западная политика», — отметил Волкер.
Ранее посол США на Украине Мари Йованович на встрече с главой Администрации президента Украины Игорем Райниным поблагодарила украинские власти за высылку российских дипломатов из страны.
«Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении российских дипломатов», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Помимо этого на встрече обсуждались проблемы украино-американского сотрудничества.
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