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На Конференции по разоружении России в очередной раз предложили «покаяться»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Конференции по разоружении России в очередной раз предложили «покаяться» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению представителя Госдепа США Роберта Вуда, Москва «прежде должна признать свою ответственность за это нападение и прекратить свое агрессивное, безответственное поведение», если хочет нормализовать отношения с ЕС и США.
Заявление было сделано в ходе прошедшей 27 марта Конференции по разоружению, в ходе которой США, Великобритания и их европейские союзники открыли дискуссию о «деле Скрипаля».
В свою очередь, представитель российской делегации Денис Давыдов заявил, выступая на конференции, что Великобритания и союзные государства втягивают Конференцию по разоружению в бессмысленную полемику по «делу Скрипалей», мешая осуществлению ее основных функций.
Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неустановленным нервно-паралитическим газом в Солсбери 4 марта. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в покушении обвинили Россию.
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