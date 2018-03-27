Белый дом: Трамп не говорил Путину о деле Скрипаля, так как США готовили меры против РФ

"Причина, по которой он не упомянул отравление [Скрипаля] в беседе с Путиным, состоит в том, что в то время, когда они говорили, США действовали. Как часто заявляет президент Трамп, он не предупреждает о своих шагах или о своих ударах, когда намеревается действовать", — сказал Энтон.

По словам представителя СНБ, американский лидер «позволил событиям развиваться, зная, что все ближе к тому, чтобы предпринять действия, а не предупреждать россиян или уведомлять их заранее». «Он [Трамп] поступил правильно, ничего не сказав об этом до того, как США были готовы предпринять шаги», — сказал Энтон. По его словам, Вашингтон уведомил о планах США выслать российских дипломатов «в нужный момент, когда мы были готовы действовать и не дали им [российской стороне] шесть или семь дней, чтобы подготовиться».

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».

Инцидент в Солсбери и реакция Запада

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.