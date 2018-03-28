Пострпред России при ЕС пообещал Западу адекватный ответ на высылку дипломатов

"Нужно ожидать адекватного ответа", — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, каких мер стоит ожидать от России в связи с высылкой сотрудников российских дипмиссий.

Также Чижов отметил, что он глубоко разочарован «ложной солидарностью» с Британией со стороны многих стран. Он подчеркнул, что в данный момент у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения.