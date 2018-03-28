Пострпред России при ЕС пообещал Западу адекватный ответ на высылку дипломатов 

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что западные страны могут ожидать адекватный ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews.
"Нужно ожидать адекватного ответа", — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, каких мер стоит ожидать от России в связи с высылкой сотрудников российских дипмиссий.
Также Чижов отметил, что он глубоко разочарован «ложной солидарностью» с Британией со стороны многих стран. Он подчеркнул, что в данный момент у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения.
Ранее в Государственном департаменте Соединенных штатов заявили, что США и союзники выслали 151 российского дипломата.