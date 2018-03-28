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Пострпред России при ЕС пообещал Западу адекватный ответ на высылку дипломатов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пострпред России при ЕС пообещал Западу адекватный ответ на высылку дипломатов 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что западные страны могут ожидать адекватный ответ на высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews.
"Нужно ожидать адекватного ответа", — сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, каких мер стоит ожидать от России в связи с высылкой сотрудников российских дипмиссий.
Также Чижов отметил, что он глубоко разочарован «ложной солидарностью» с Британией со стороны многих стран. Он подчеркнул, что в данный момент у британской стороны нет конкретных доказательств виновности России в отравлении Скрипаля, а только подозрения и предположения.
Ранее в Государственном департаменте Соединенных штатов заявили, что США и союзники выслали 151 российского дипломата.
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