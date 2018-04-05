Песков напомнил о заявлениях Белого дома по встрече Трампа и Ким Чен Ына 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя МИД России о возможном времени встречи лидеров США и КНДР, напомнил о публичных заявлениях из Вашингтона по этому поводу.
Как заявил ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров на седьмой Московской конференции по международной безопасности, Москва надеется, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдёт в середине мая.
"Были соответствующие заявления публичные из Вашингтона, в том числе из Белого дома, о том, что возможны такие встречи уже в ближайшее время. Наверняка, они не прошли незамеченными для вас", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, какая из сторон-участников встречи сообщила о планируемом времени.