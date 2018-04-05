Песков напомнил о заявлениях Белого дома по встрече Трампа и Ким Чен Ына

"Были соответствующие заявления публичные из Вашингтона, в том числе из Белого дома, о том, что возможны такие встречи уже в ближайшее время. Наверняка, они не прошли незамеченными для вас", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу пояснить, какая из сторон-участников встречи сообщила о планируемом времени.