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Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры
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Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Jorge Silva/Reuters
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ен Хо приступили к началу переговоров в Москве, передает РИА "Новости".
В начале переговоров Лавров подчеркнул, что российская сторона настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР и заявил о готовности продвигать трехсторонние проекты с участием как Северной, так и Южной Кореи.
Ожидается, что стороны также обсудят развитие сотрудничества в сфере экономики и проблему мирного урегулирования на Корейском полуострове.
Ли Ен Хо находится в Москве в рамках поездки, которую он совершает в преддверии межкорейского саммита, который планируется провести 27 апреля.
Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо прибыл в Москву после саммита Движения неприсоединения.
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