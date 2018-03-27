Госдеп назвал слова Лаврова о шантаже «смехотворными»

Госдеп назвал заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки дипломатов «смехотворными»

"Это действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным", — сказала она. Соединенные Штаты считают "смехотворным" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение стран Запада по дипломатам РФ является результатом шантажа со стороны Вашингтона. Соответствующую точку зрения обозначила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

Ранее во вторник Лавров заявил, что "напрашивающийся вывод заключается в том", "как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе". "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене", — сказал он. По его словам, данное решение западных стран также "отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.