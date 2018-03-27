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Госдеп призвал РФ признаться в атаке на Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдеп: Россия должна признаться в атаке на Скрипаля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Nicholas Kamm
Для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", — заявила Науэрт на брифинге.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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