Ещё
Госпед: США и их союзники выслали 151 российского дипломата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госпед: США и их союзники выслали 151 российского дипломата 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Конечный результат — 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", — сказала Науэрт.
Ранее сообщалось, что Бельгия высылает одного российского дипломата.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
Газета.Ru: последние новости
Захарова рассказала о провале Мэй В США сообщили о закрытии российского консульства в Сиэтле Бельгия высылает одного российского дипломата
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй294
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля62
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным240
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение