Глава либералов в ЕП призвал Запад «отделить Путина от России» 

Глава либералов в Европарламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстад заявил, что Западу необходимо «отделить (президента России Владимира) Путина от России и россиян».
«Мы должны отделять Путина и Кремль от России и россиян. Мы не враги России и россиян», — заявил Верхофстад, слова которого опубликованы в Twitter Deutsche Welle.
«Он даже предлагает позитивные меры! Либерализацию визового режима для россиян, например», –говорится в записи.
Напомним, 23 марта Центризбирком подписал постановление об итогах выборов президента России, состоявшихся 18 марта. Как и говорилось в проекте постановления ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов. За него проголосовали 56 млн 430 тыс. 712 избирателей.