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Западные послы подтвердили отсутствие у Лондона доказательств в деле Скрипаля
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Западные послы подтвердили отсутствие у Лондона доказательств в деле Скрипаля 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эту информацию подтвердили послы иностранных государств, посетившие специальный брифинг в российской дипмиссии в Великобритании, сообщили агентству РИА Новости в посольстве.
«Посол Александр Яковенко информировал коллег по дипкорпусу о том, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое «дело Скрипалей», пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле», — говорится в заявлении дипмиссии.
По утверждению посла, «вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит и международного сообщества», — говорится в заявлении.
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и ряд европейских стран.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
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