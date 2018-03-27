Западные послы подтвердили отсутствие у Лондона доказательств в деле Скрипаля

Лондон не предоставил своим партнерам доказательств в деле расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Эту информацию подтвердили послы иностранных государств, посетившие специальный брифинг в российской дипмиссии в Великобритании , сообщили агентству РИА Новости в посольстве.

«Посол Александр Яковенко информировал коллег по дипкорпусу о том, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое «дело Скрипалей», пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле», — говорится в заявлении дипмиссии.

По утверждению посла, «вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит и международного сообщества», — говорится в заявлении.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

Украина, 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия Канада и ряд европейских стран.