Посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества 

Лондон сознательно вводит международное сообщество в заблуждение по британского шпиона Сергея Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Глава российской дипломатии в Соединенном Королевстве «информировал коллег по дипкорпусу, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле», передает ТАСС.
Яковенко также заметил, что Британия отказывается от сотрудничества по делу о насильственной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова.
«Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери», — отметили в российском посольстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании.