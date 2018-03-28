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Посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Лондон сознательно вводит международное сообщество в заблуждение по британского шпиона Сергея Скрипаля, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Глава российской дипломатии в Соединенном Королевстве «информировал коллег по дипкорпусу, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле», передает ТАСС.
Яковенко также заметил, что Британия отказывается от сотрудничества по делу о насильственной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова.
«Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери», — отметили в российском посольстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании.
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