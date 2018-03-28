Посол России обвинил Британию в кампании по дезинформации мирового сообщества

Глава российской дипломатии в Соединенном Королевстве «информировал коллег по дипкорпусу, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле», передает ТАСС

Николая Глушкова. Яковенко также заметил, что Британия отказывается от сотрудничества по делу о насильственной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера «Аэрофлота»

«Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери», — отметили в российском посольстве.