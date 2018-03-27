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Послы иностранных государств не получали от Британии фактов о ЧП в Солсбери — Яковенко
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Послы иностранных государств не получали от Британии фактов о ЧП в Солсбери — Яковенко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский посол в Британии отметил, что Россия готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании «дела Скрипалей» в рамках международно-правовых механизмов.
В Британии подтвердили, что Лондон не предоставил международным партнерам фактов о ЧП в Солсбери. Об этом рассказал посол РФ в Британии Александр Яковенко.
Во вторник он провел брифинг для послов иностранных государств, на котором рассказал о позиции России по «делу Скрипалей» и относительно расследования смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.
«Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса», — приводит слова посла РИА Новости.
Яковенко добавил, что Россия готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании «дела Скрипалей» в рамках международно-правовых механизмов.
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