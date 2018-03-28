«Коммерсант» опубликовал презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»

В распоряжении издания «Коммерсант» оказалась презентация, подготовленная для представителей посольств иностранных государств, которую они получили на брифинге в посольстве Великобритании Москве 22 марта. Презентация также выложена в открытый доступ.

Презентация состоит из шести слайдов, включая титульный с заголовком «Инцидент в Солсбери», и в ходе брифинга слайды сопровождались устным комментарием посла Великобритании в России Лори Бристоу.

Второй слайд презентации содержит хронологию инцидента с 4 марта, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери, до 20 марта, Великобритания выслала со своей территории 23 российских дипломата.

Третий и четвертый слайды, озаглавленные как «Новая фаза российской агрессии» и «Воздействие „Новичка“» соответственно описывают вещество, которым, как считают в Лондоне, были отравлены Скрипали, и его воздействие на организм человека.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия ответственна. Ни одна другая страна не имела одновременно возможности, мотива и намерений. Нет альтернативного имеющего веские основания объяснения», — говорится на одном из слайдов.

На пятом слайде представлена информация о «враждебной деятельности России» с 2006 по 2018 год. На шестом слайде сообщается о мерах, которые предприняло или намерено предпринять правительство Великобритании.

Посол США в России Джон Хантсман , который присутствовал на брифинге, в интервью изданию сообщил, что позиция Лондона, которая представлена в презентации показалась ему «весьма убедительной».