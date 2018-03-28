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«Коммерсант» опубликовал презентацию британского посольства по «делу Скрипаля»
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«Коммерсант» опубликовал презентацию британского посольства по «делу Скрипаля» 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В распоряжении издания «Коммерсант» оказалась презентация, подготовленная для представителей посольств иностранных государств, которую они получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. Презентация также выложена в открытый доступ.
Презентация состоит из шести слайдов, включая титульный с заголовком «Инцидент в Солсбери», и в ходе брифинга слайды сопровождались устным комментарием посла Великобритании в России Лори Бристоу.
Второй слайд презентации содержит хронологию инцидента с 4 марта, когда экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери, до 20 марта, Великобритания выслала со своей территории 23 российских дипломата.
Третий и четвертый слайды, озаглавленные как «Новая фаза российской агрессии» и «Воздействие „Новичка“» соответственно описывают вещество, которым, как считают в Лондоне, были отравлены Скрипали, и его воздействие на организм человека.
«Нет никаких сомнений в том, что Россия ответственна. Ни одна другая страна не имела одновременно возможности, мотива и намерений. Нет альтернативного имеющего веские основания объяснения», — говорится на одном из слайдов.
На пятом слайде представлена информация о «враждебной деятельности России» с 2006 по 2018 год. На шестом слайде сообщается о мерах, которые предприняло или намерено предпринять правительство Великобритании.
Посол США в России Джон Хантсман, который присутствовал на брифинге, в интервью изданию сообщил, что позиция Лондона, которая представлена в презентации показалась ему «весьма убедительной».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление презентации в СМИ.
«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — написала Захарова.
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