США ждут продолжения высылки российских дипломатов

Белый дом ожидает, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов

"Соединенные Штаты вместе с более чем 25 другими странами активизировали свои действия и приняли меры [по высылке российских дипломатов]. И мы ожидаем увидеть, что и другие страны последуют за нами в этом направлении", — сказала она.

По словам Сандерс, на данный момент "беспрецедентное количество стран активизировалось и присоединилось к Соединенным Штатам в этом деле".

"Мы несомненно оказываем давление на Россию. Мы несомненно поощряем и работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы [они] делали то же самое", — сказала пресс-секретарь.

Германия и Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские государства, Украина Молдавия , а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Также Сандерс подчеркнула, что США открыты для выстраивания лучших отношений с Россией, но Москве для этого нужно изменить свое поведение.

"Как мы и говорили ранее, Соединенные Штаты открыты для выстраивания лучших отношений с Россией, но российское правительство должно понять, что его дестабилизирующие действия повлекут серьезные последствия", — утверждает Сандерс. "Улучшение отношений станет возможным, если российское правительство изменит свое поведение", — заявила она.

Высылка дипломатов

Албания, Дания, Испания, Италия и Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке , еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва , Молдавия и Чехия — по три, Австралия Нидерланды — по два, Венгрия Эстония — по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек.

Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.