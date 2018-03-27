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Лондон не заинтересован в выявлении истины в «деле Скрипаля», заявили в МИД
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Лондон не заинтересован в выявлении истины в «деле Скрипаля», заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Отказ Лондона от предложений РФ о помощи по «делу Скрипаля» и отказ предоставить материалы по нему говорят о незаинтересованности Британии в поиске истины трагедии в Солсбери, сообщило министерство иностранных дел России.
Российская сторона заявила об этом во время встречи директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова с представителя посольств ряда государств-партнеров по СНГ 27 марта.
"Тот факт, что Лондон отверг все российские предложения провести на этот счёт полноформатные двусторонние консультации в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, и то, что все российские обращения с просьбой предоставить для изучения материалы следствия с целью совместного расследования были проигнорированы, подтверждает, что Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно трагедии, постигшей двух российских граждан на её территории", — говорится в сообщении.
Во время встречи вновь было подтверждено, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери. Кроме того, была выражена серьезная обеспокоенность в отношении состояния здоровья Юлии Скрипаль и по поводу отказа российским представителям в консульском доступе к ней.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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