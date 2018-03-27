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Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово 

Sputnik Грузия 8 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Президент РФ Владимир Путин, находясь в Кемерово, возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий трагедии
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.
Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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