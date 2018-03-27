Путин провел совещание по ликвидации последствий пожара в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин , находясь в Кемерово , возложил цветы к стихийному мемориалу у сгоревшего здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий трагедии

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.

Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.