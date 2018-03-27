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СБУ закрыла въезд высланным из Британии дипломатам из РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СБУ закрыла въезд высланным из Британии российским дипломатам 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 российским дипломатам, которых Великобритания выслала в связи с делом об отравлении. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери» — говорится в сообщении.
Ранее Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля в британском Солсбери.
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что выдворение с территории Украины российских дипломатов укрепит безопасность страны.
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