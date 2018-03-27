Египетский эксперт рассказал, для чего понадобилось Западу «дело Скрипаля»

"Обвинение России в убийстве Скрипаля стало просто поводом для того, чтобы выплеснуть на поверхность все скрытые противоречия России и Запада под руководством США", — сказал Шехата в беседе с РИА Новости.

США поддержали позицию Великобритании в рамках так называемой трансатлантической солидарности, но, по мнению эксперта, это также связано и с внутренними процессами в американской администрации.

Шехата напомнил о непрекращающихся обвинениях в адрес России во вмешательстве в американские выборы в пользу Дональда Трампа , которые оказывают непосредственное влияние на действия администрации нынешнего президента США.

"США в настоящий момент сконцентрировались на кадровых перестановках внутри администрации Трампа. Эти перестановки говорят сами за себя, политика США станет еще более жесткой, и, к сожалению, это скажется, прежде всего, на отношениях с Россией", — полагает эксперт.

Кроме того, он отметил, что США традиционно обеспокоены расширением международного влияния России. «Российско-американские противоречия очень сложны и запутаны. Но вызваны они, прежде всего, усилением роли России в мире, с одной стороны, и падением авторитета США, — с другой», — считает египетский эксперт.

Что касается реакции со стороны Европы, то, по мнению Шехата, настоящей причиной может быть украинский кризис. В целом, по его словам, в своей российской политике, Европейский союз явно выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений. В частности, страны ЕС увязывают украинский кризис с сирийским, а также с рядом других международных досье.

При этом эксперт усомнился в самостоятельности принимаемых европейскими странами решений. «Вызывает вопросы позиция Франции Германии , которые стремились сохранять умеренную и независимую политику в отношении России, сторонясь резкого подхода США к отношениям с РФ», — указал собеседник агентства.

"Дело Скрипаля" — это зеркало, которое отражает глубину противоречий Запада с Россией. Надеемся, что разум возобладает, и мы не скатимся к этапу прямого столкновения", — заключил Шехата.

Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада Украина и некоторые иные приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.