Ещё
МИД может закрыть консульство США в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД предложил закрыть консульство США в Петербуге 

Lenta.ru 27 марта 2018
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В качестве ответных мер на закрытие российского генконсульства в Сиэтле МИД предложил закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Окончательное решение будет принимать президент Владимир Путин, пишут «Известия».
Собеседник газеты объяснил, что такое решение объясняется важностью петербургского консульства для американцев с точки зрения статуса. По словам пресс-секретаря посольства США Марии Олсон, американская сторона оставляет за собой право отреагировать на любые меры, принятые Россией.
Ранее российское посольство устроило голосование на своей странице в Twitter и предложило пользователям выбрать, какое из американских консульств в России стоит закрыть.
47 процентов проголосовавших в Twitter высказались за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. 35 процентов опрошенных посчитали, что лучше всего в качестве ответной меры закрыть консульство США в Екатеринбурге. За закрытие дипмиссии во Владивостоке проголосовали 18 процентов. Всего в опросе участвовали 57,5 тысяч человек.
Ранее власти США объявили, что высылают из страны 48 сотрудников российского посольства, 12 дипломатов из миссии России при ООН и закрывают консульство в Сиэтле.
Вашингтон мотивирует свои действия солидарностью с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева395
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ57
Работу по совместительству хотят запретить в РФ56
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР136
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине608
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение