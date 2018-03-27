МИД может закрыть консульство США в Петербурге

МИД предложил закрыть консульство США в Петербуге

Собеседник газеты объяснил, что такое решение объясняется важностью петербургского консульства для американцев с точки зрения статуса. По словам пресс-секретаря посольства США Марии Олсон, американская сторона оставляет за собой право отреагировать на любые меры, принятые Россией

Ранее российское посольство устроило голосование на своей странице в Twitter и предложило пользователям выбрать, какое из американских консульств в России стоит закрыть.

47 процентов проголосовавших в Twitter высказались за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. 35 процентов опрошенных посчитали, что лучше всего в качестве ответной меры закрыть консульство США в Екатеринбурге . За закрытие дипмиссии во Владивостоке проголосовали 18 процентов. Всего в опросе участвовали 57,5 тысяч человек.