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Дипломаты РФ отказались снимать флаг над консульством в США
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Дипломаты РФ отказались снимать флаг над консульством в США 

Рамблер 1 час назад
Фото: Fotolia / macky_ch
Власти США потребовали освободить резиденцию генконсула в Сиэтле и покинуть город до 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консула-советника Генконсульства РФ в Сиэтле Халита Айсина.
Дипломат подтвердил, что здание резиденции является дипломатической собственностью РФ.
«К 17:00 30 марта мы должны как Генконсульство завершить все консульские операции. Вход в помещение прекращается в 23:59 1 апреля. До 23:59 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам», — рассказал Айсин.
При этом до 2 апреля посольство России должно уведомить Госдепартамент США, куда уедут сотрудники Генконсульства.
Айсин сообщил, что российский флаг со здания резиденции сотрудники снимать не будут, подчеркнув, что это «останется на совести американцев».
Решение о закрытии Генконсульства России в Сиэтле было озвучено 26 марта в качестве ответной меры на «атаку в Солсбери». Также США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов.
 Ещё 14 источников 
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