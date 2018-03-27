Дипломаты РФ отказались снимать флаг над консульством в США

Власти США потребовали освободить резиденцию генконсула в Сиэтле и покинуть город до 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консула-советника Генконсульства РФ в Сиэтле Халита Айсина.

Дипломат подтвердил, что здание резиденции является дипломатической собственностью РФ.

«К 17:00 30 марта мы должны как Генконсульство завершить все консульские операции. Вход в помещение прекращается в 23:59 1 апреля. До 23:59 24 апреля мы должны покинуть пределы Сиэтла и разъехаться по другим точкам», — рассказал Айсин.

При этом до 2 апреля посольство России должно уведомить Госдепартамент США , куда уедут сотрудники Генконсульства.

Айсин сообщил, что российский флаг со здания резиденции сотрудники снимать не будут, подчеркнув, что это «останется на совести американцев».

Решение о закрытии Генконсульства России в Сиэтле было озвучено 26 марта в качестве ответной меры на «атаку в Солсбери». Также США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов.