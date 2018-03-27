«Нам не до ответа»: Западу напомнили о трагедии в РФ

России сейчас не до высылки дипломатов из НАТО, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН. Таким образом Джабаров прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс сократит число сотрудников из РФ на 10 человек.
«Я думаю, нам надо ответить адекватно, желательно зеркально и запомнить, что все эти недружественные шаги принимаются в самый тяжёлый день для России, когда у нас такая трагедия, объявлен национальный траур. По сути, нам не до этого и президенту не до этого», — сказал сенатор.
По мнению Джабарова, в будущем Западу будет стыдно за свою реакцию на «дело Скрипаля».
«Они пытаются таким образом потакать Америке и Великобритании. Пусть это останется на их совести. Когда рано или поздно вскроется, что вся эта история с отравлением Скрипалей — бред и блеф, я надеюсь, им будет стыдно», — отметил он.
Ранее более 20 стран мира заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Соединенное Королевство обвинило Россию.