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Макрон и Трамп удовлетворены реакцией международного сообщества на инцидент в Солсбери
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Макрон и Трамп удовлетворены реакцией международного сообщества на инцидент в Солсбери 

ТАСС 3 часа назад
ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Маркон и президент США Дональд Трамп выразили во вторник свое удовлетворение реакцией международного сообщества на инцидент в Солсбери. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора двух политиков.
"Президенты приветствовали мощную международную реакцию на нападение, совершенное в Солсбери. Меры, принятые США, Европейским союзом, НАТО и многими государствами-членами этих двух организаций подчеркивают солидарность с Великобританией и четко направлены на осуждение использования химического оружия", — говорится в заявлении.
Обсудив также сирийскую проблему, лидеры двух стран, как сообщает Елисейский дворец, «выразили мнение, что борьба против группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в России) является их абсолютным приоритетом». Также было подчеркнуто, что «ничто не должно отвлекать от усилий, прилагаемых в этой связи международной коалицией и ее союзниками, которым надлежит сконцентрировать все свои силы на борьбе против исламистских террористов».
Макрон и Трамп обсудили и вопрос о пошлинах на сталь и алюминий, вводимых США. Президент Франции напомнил в этой связи своему американскому коллеге, что «импорт стали и алюминия из Европейского союза не представляет угрозы для национальной безопасности США и что в этой связи его не следует облагать дополнительными пошлинами».
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