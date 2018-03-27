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Визит главы МИД Китая в Россию отложен
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Визит главы МИД КНР в Москву перенесен из-за изменений в графике руководства РФ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Визит главы МИД Китая Ван И в Москву перенесен из-за изменений в графике руководства России, его новые даты будут согласованы позднее. Об этом сообщили во вторник в МИД России.
"В связи с изменениями в рабочем графике руководства Российской Федерации принято решение о переносе на более поздние сроки рабочего визита в Россию спецпредставителя председателя КНР, члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, — информировали на Смоленской площади. — Новые сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам".
Ранее его визит планировался на 27-28 марта.
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