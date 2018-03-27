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Дипломатическая война: Россия отвечает Западу
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Дипломатическая война: Россия отвечает Западу 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
29.03.2018 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дипломатическая война: Россия отвечает Западу»
Вслед за Великобританией, к высылке российских дипломатов присоединилось более 20 государств. Ряд стран Европейского союза, а также: Канада, США, Македония, Албания, Украина, Молдавия, Норвегия и Австралия. К «дипломатическому флешмобу» присоединилась и НАТО, выслав 7 военных дипломатов РФ. Всё это вызвано химатакой в Солсбери, в которой английский премьер Тереза Мэй официально обвинила Россию. На данный момент известно, что будет выслано более сотни российских дипломатов. В ответ, МИД России заявил, что примет ответные меры в отношении каждой страны, объявившей о высылке российских дипломатов.
• Как ответит Россия на массовую высылку дипломатов?
• «Дело Скрипаля»: причина или следствие?
• Кому выгодно объединение мировых держав против России?
Участники пресс-конференции: — Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров; — Дипломат, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин; — Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 14:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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