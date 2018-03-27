Чижов: Западу стоит ожидать адекватного ответа России на высылку дипломатов

"Нужно ожидать адекватного ответа", — заявил Чижов в интервью каналу Euronews, отвечая на вопрос журналиста, каких теперь мер стоит ожидать Западу после решений о высылке российских дипломатов.