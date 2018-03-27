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Чижов: Западу стоит ожидать адекватного ответа России на высылку дипломатов
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Чижов: Западу стоит ожидать адекватного ответа России на высылку дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Западу стоит ожидать адекватного ответа Москвы на решения о высылке российских дипломатов, заявил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Нужно ожидать адекватного ответа", — заявил Чижов в интервью каналу Euronews, отвечая на вопрос журналиста, каких теперь мер стоит ожидать Западу после решений о высылке российских дипломатов.
"Я глубоко разочарован, так как некоторая часть стран, половина членов, решила следовать ложной солидарности, следовать инициативе Великобритании, которая основана не на конкретных доказательствах, а на подозрениях и предположениях", — сказал Чижов на просьбу прокомментировать тот факт, что даже ряд стран ЕС, которые считаются расположенными к диалогу с Россией, присоединились к акции по высылке дипломатов.
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