Чижов: Западу стоит ожидать адекватного ответа России на высылку дипломатов 

БРЮССЕЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Западу стоит ожидать адекватного ответа Москвы на решения о высылке российских дипломатов, заявил во вторник постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Нужно ожидать адекватного ответа", — заявил Чижов в интервью каналу Euronews, отвечая на вопрос журналиста, каких теперь мер стоит ожидать Западу после решений о высылке российских дипломатов.
"Я глубоко разочарован, так как некоторая часть стран, половина членов, решила следовать ложной солидарности, следовать инициативе Великобритании, которая основана не на конкретных доказательствах, а на подозрениях и предположениях", — сказал Чижов на просьбу прокомментировать тот факт, что даже ряд стран ЕС, которые считаются расположенными к диалогу с Россией, присоединились к акции по высылке дипломатов.