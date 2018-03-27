Интернет-пользователи в ходе опроса проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Теперь слово за МИДом

В ходе опроса, организованного в «Твиттере» Посольством России США , интернет-пользователи проголосовали за закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге . По их мнению, такой ответ враждебной политике Штатов будет самым правильным. Дипломаты задали своим подписчикам вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли, если бы у вас была возможность принять такое решение?». Владивосток, Было указано три варианта — Санкт-Петербург, Екатеринбург Свое мнение высказали 57 526 человек, при этом за закрытие консульства в Петербурге проголосовало 47 процентов. Два других варианта набрали гораздо меньше голосов. Теперь слово за МИДом