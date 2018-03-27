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Доказательств по «делу Скрипаля» Москве пока не представили, заявили в МИД
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Доказательств по «делу Скрипаля» Москве пока не представили, заявили в МИД 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НИ ОДНО ГОСУДАРСТВО НЕ ПРЕДОСТАВИЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ РОССИИ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЯ — МИД РФ
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