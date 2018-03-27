История в картинке. Несчастливая борода Бориса Титова 

Борис Титов обвинил в своем поражении на выборах президента коварных имиджмейкеров.
Экс-кандидат в президенты России Борис Титов раскрыл тайну неудачи своей избирательной кампании. Она оказалась вовсе не в отсутствии кампании, а — внезапно — в бороде. Которую ему насоветовали отпустить коварные имиджмейкеры. «Это было такое испытание! Это было так неудобно! Это все время чешется», — пожаловался политик. Его коллега по гонке и неудаче Павел Грудинин на усы не сетовал, однако все-таки сбрил. Проиграл не только выборы, но и спор Юрию Дудю: набрал менее 15%.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.