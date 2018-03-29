Россия закрывает генконсульство США в Петербурге

Ранее пользователи социальной сети Twitter в ходе голосования, которое было организовано посольством России, приняли решение закрыть консульство США в Петербурге.

В МИД России заявили, что ответ получат все страны, выславшие российских дипломатов.