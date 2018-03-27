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Пользователи проголосовали за закрытие консульства США в Петербурге
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Пользователи проголосовали за закрытие консульства США в Петербурге 

Москва24 24 минуты назад
Фото: Москва24
Интернет-пользователи проголосовали в Twitter за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Голосование было организовано посольством России в США. За закрытие консульства в Петербурге высказалась почти половина респондентов — 47%. Чуть меньше участников (35% респондентов) посчитали, что нужно закрыть консульство в Екатеринбурге. Оставшиеся 18% проголосовали за закрытие дипмисии во Владивостоке. В общей сложности в опросе приняли участие 57,5 тысячи человек. Они ретвитнули сообщение 2,9 тысячи раз.
Российское посольство в США решило провести этот опрос после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.
Ранее стало известно, что более 25 стран НАТО вышлют российских дипломатов. Поводом стал инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. На десять человек планируется сократить число сотрудников российского постоянного представительства при Альянсе. Семь дипломатов лишатся действующих аккредитаций, а еще трое получат отказ.
Ранее о высылке российских дипломатов заявили США, Канада, Норвегия, Украина, Албания, Македония и 16 стран Евросоюза.
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