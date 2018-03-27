Пользователи проголосовали за закрытие консульства США в Петербурге

Интернет-пользователи проголосовали в Twitter за закрытие консульства США Санкт-Петербурге . Об этом сообщает РИА Новости.

Голосование было организовано посольством России в США. За закрытие консульства в Петербурге высказалась почти половина респондентов — 47%. Чуть меньше участников (35% респондентов) посчитали, что нужно закрыть консульство в Екатеринбурге . Оставшиеся 18% проголосовали за закрытие дипмисии во Владивостоке . В общей сложности в опросе приняли участие 57,5 тысячи человек. Они ретвитнули сообщение 2,9 тысячи раз.

Российское посольство в США решило провести этот опрос после объявления о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Ранее стало известно, что более 25 стран НАТО вышлют российских дипломатов. Поводом стал инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . На десять человек планируется сократить число сотрудников российского постоянного представительства при Альянсе. Семь дипломатов лишатся действующих аккредитаций, а еще трое получат отказ.