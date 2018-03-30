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От США потребовали освободить особняк в Петербурге
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МИД: США вместе с консульством должны освободить особняк-резиденцию в центре Петербурга 

RT на русском 40 минут назад
Фото: pda.lenobl.ru
США должны освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и резиденцию в Гродненском переулке. Об этом сообщил Интерфаксу представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов.
«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сказал он.
29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипломатического корпуса США должны покинуть территорию России в недельный срок. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге.
Как стало известно, зеркальные меры будут приняты также против всех западных стран, которые выслали российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипаля.
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