От США потребовали освободить особняк в Петербурге

МИД: США вместе с консульством должны освободить особняк-резиденцию в центре Петербурга

США должны освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но и резиденцию в Гродненском переулке. Об этом сообщил Интерфаксу представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов.

«В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сказал он.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипломатического корпуса США должны покинуть территорию России в недельный срок. Кроме того, Москва отзывает согласие на работу генконсульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге

Как стало известно, зеркальные меры будут приняты также против всех западных стран, которые выслали российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипаля.