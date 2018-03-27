Анализ трех причин успеха Путина

Хотя оппозиционные партии в России действуют все более активно, для большинства граждан России Путин по-прежнему остается идеальным президентом. По крайней мере в этом году ситуация не изменится. Как Путин смог сохранить такую высокую популярность? Каким образом ему удается всегда побеждать на выборах? Многие аналитики проводили всесторонние исследования с целью узнать истинную причину его власти.

Опытный советский, российский, американский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил: «Под руководством Путина русские снова ощущают чувство превосходства, которое было утеряно после распада Советского Союза. На мой взгляд, россияне похожи на американцев тем, что они считают, что у них есть миссия, что они великая держава и великая страна».

В России 75% населения были рождены в Советском Союзе. Несмотря на то, что после распада СССР прошло уже 26 лет, большое количество русских до сих пор считают, что холодная война еще не закончилась и России угрожают западные страны. Образ Путина как раз подходит для таких людей, Путин может оказать сопротивление как США , так и НАТО , а также гарантирует защищать интересы России и обеспечить ей право голоса в решениях международной политики. Познер привел пример, 1 марта Путин продемонстрировал новое стратегическое оружие, его главной целью было показать простому народу, что Россия — это великая и независимая держава, которая способна дать отпор. Именно в этом заключалась цель Путина, а не в запугивании международного сообщества.

Опросы показывают, что большинство населения России поддерживают политику Путина. После присоединение Крыма степень доверия значительно возросла.

26 лет явно недостаточно, чтобы изменить менталитет всей страны. Популярность Путина также стала побочным эффектом такого менталитета.

Чем меньше ожиданий, тем больше вероятность их исполнений

Средний годовой доход семьи в России составляет около 16 тысяч долларов США. Такие зарплаты даже ниже, чем в Польше Эстонии , которые ранее были союзниками СССР. Однако большинство граждан не сравнивают свое положение с другими странами или регионами, они сравнивают современную Россию и СССР.

Познер заявляет, что в советское время полки магазинов были пусты, а когда за столом обсуждалась политика, многим приходилось делать тише радио, чтобы не услышали соседи. «В современной России нет столько свобод, как в США или в Великобритании , однако если сравнивать с СССР, то ситуация изменилась в лучшую сторону». Русский народ считает, что Путин проводит успешную экономическую политику, уровень жизни действительно улучшается, а, следовательно, необходимо продолжать поддерживать нынешнюю власть.

Кроме этого, многие считают, что сам Путин не виноват в экономических проблемах, с которыми столкнулась Россия. Многие опрошенные заявили, что им не нравится президент, поскольку он слишком «мягок по отношению к министрам» и не может улучшить благосостояние простых граждан. Многие респонденты заявляют, что Путин «не заботится» и «забыл о простых людях».

Хотя Россия и отрицает свою вину во вмешательстве в президентские выборы других стран, всему миру известен высокий уровень российских хакеров. В дополнение к подозрению США в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, мировое сообщество также подозревает правительство России в фальсификации выборов в 2012 году, которые проходили в России. Наблюдатели заявляли, что своими глазами видели, как фальсифицировались голоса, а также, как одни и те же люди голосовали по несколько раз.

В 2012 году за Путина проголосовали 64% избирателей, что позволило ему снова стать президентом. «Таймс» (The Times) заявила, что Путин смог бы выиграть эти выборы и без фальсификации голосов, однако ему необходима «очевидная победа». Если рейтинг будет ниже 50%, то для Путина это будет позор.

Аналитики предполагают, что на этих выборах ситуация повторится. Правительство надеется, что результаты выборов покажут, как рейтинг Путина непрерывно повышается, однако проблема заключается в том, что на самом деле рейтинг снижается. Независимый «Левада-центр» провел опрос, по результатам которого стало известно, что принять участие в выборах президента готовы не более 58% россиян, а 61% из них собираются отдать свой голос за Путина. Возможно, это сыграет на пользу Путину. Сейчас Кремль надеется на 70%-ную явку избирателей.