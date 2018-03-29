Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре

"Я думаю, что буквально накануне, за день до саммита встретятся министры", — сказал Богданов.

"Они посмотрят, насколько подготовлена встреча в верхах", — добавил он.

Саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.