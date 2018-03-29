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Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся перед саммитом в Анкаре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана состоится накануне саммита лидеров этих стран в Анкаре, сообщил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
"Я думаю, что буквально накануне, за день до саммита встретятся министры", — сказал Богданов.
"Они посмотрят, насколько подготовлена встреча в верхах", — добавил он.
Саммит планируется провести 4 апреля в Анкаре.
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