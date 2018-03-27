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Чижов назвал подозрительным, что Британия не предоставила России данные об инциденте в Солсбери
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Чижов назвал подозрительным, что Британия не предоставила России данные об инциденте в Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает подозрительным и странным тот факт, что Британия не предоставила в первую очередь России данные по делу об инциденте в британском Солсбери. «Если бы у них были доказательства, то они бы в первую очередь, согласно конвенции о запрещении химического оружия, должны были предоставить их России, чего они не сделали. Это очень странно и подозрительно», — сказал Чижов в эфире RT.
Он также отметил, что вся ситуация с «теорией российского вмешательства» произошла в подходящее для Британии время.
Кроме того, он считает, что каналы связи России и ЕС, несмотря на высылку российских дипломатов, должны сохраняться.
26 марта ряд стран, включая США и Канаду, объявили, что высылают более ста российских дипломатов в связи с отравлением на территории Британии.
RT на русском: последние новости
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