В ГД отреагировали на решение НАТО по дипломатам РФ

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В Госдуме прокомментировали решение НАТО о высылке семи российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение НАТО выслать семь российских дипломатов.
«Это всё одно и то же. Каждый изгаляется так, как может, показывая свою лояльность и консолидацию. Сегодня ротацию провели, они выслали, мы выслали. Это больше показуха, которая, конечно, негативно влияет. Ещё больше убеждаюсь в том, что это делается от безысходности. Доказательной базы нет никакой, и её не будет. Сейчас вопрос в том, что пошуметь, шашкой помахать, потому что нужен результат. Вот такие жалкие потуги… Когда слушаешь европейских лидеров, которые говорят, что со слов Терезы Мэй с большой вероятностью Россия причастна — когда слушаешь такой бред, вы же руководители страны. Какая-то деградация», — отметил Чепа.
>> НАТО приняло меры против российских дипломатов
27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в альянсе приняли решение выслать семь российских дипломатов, ещё трём отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.
Ранее стало известно, что Молдавия высылает несколько российских дипломатов.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
RT на русском: последние новости
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