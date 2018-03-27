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Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский кризис
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Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский кризис 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 27 мар — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер примет участие в московской конференции по безопасности 4-5 апреля, а также встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы ОБСЕ.
Министерство обороны (МО) РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности.
"Да, генеральный секретарь посетит конференцию. Он также встретится с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения текущих вызовов безопасности в регионе ОБСЕ, в том числе кризис внутри и вокруг Украины", — сообщили в пресс-службе.
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