Тулеев извинился перед Путиным за трагедию в Кемерове

Он также отметил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерове 25 марта.

«А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — добавил губернатор.

Ранее Путин объявил траур в России в связи с произошедшим в Кемерове.

27 марта российский лидер прибыл в Кемерово, где провёл встречу с инициативной группой граждан. Он пообещал, что все виновные в случившемся на территории торгового центра понесут наказание.