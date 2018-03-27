Тулеев извинился перед Путиным за трагедию в Кемерове 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принёс извинения президенту России Владимиру Путина за пожар в торговом центре Кемерова, где погибли 64 человека. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев во время совещания.
Он также отметил, что докладывал главе государства о ситуации в Кемерове 25 марта.
«А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно», — добавил губернатор.
Ранее Путин объявил траур в России в связи с произошедшим в Кемерове.
27 марта российский лидер прибыл в Кемерово, где провёл встречу с инициативной группой граждан. Он пообещал, что все виновные в случившемся на территории торгового центра понесут наказание.