«Шаловливые ручки полурумын»: Рогозин о выдворении российских дипломатов из Молдавии

Зампред правительства РФ удивился политике двойных стандартов Кишинева

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин выступил с комментарием о выдворении российских дипломатов РФ из Республики Молдова. Зампред правительства России удивился политике двойных стандартов Кишинева, где на днях встречали визит замглавы российского МИДа Григория Карасина.

«Молдавское правительство умудрилось одной рукой приветствовать визит замминдел России Г. Б. Карасина, а другой — подписывать решение о высылке наших дипломатов. До чего же шаловливые ручки у этих «полурумын»! — написал Рогозин в своем Facebook.

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин приезжал с визитом в Молдову 20 марта и провел в Кишиневе ряд встреч. А уже 27 марта власти страны объявили о высылке трех представителей российского дипломатического корпуса.