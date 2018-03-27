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Москва отреагировала на акцию против сербов в Косово
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Москва отреагировала на силовую акцию против сербов в Косово 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
МИД России прокомментировал задержание полицией непризнанного Косово главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича и нападение на мирных сербов.
«Тяжеловооруженный полицейский спецназ атаковал мирное собрание сербов, проживающих на севере Косово. В результате этой жестокой провокации избиты десятки людей. В грубой форме с применением насилия задержан и препровожден за пределы края руководитель канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич, который прибыл в Косовска-Митровицу с соблюдением всех предусмотренных процедур», — говорится в заявлении на сайте МИД.
МИД решительно осуждает акцию, направленную на запугивание косовских сербов и произвол в отношении Джурича, главы сербской делегации на переговорах с Приштиной.
«Напрашивается вывод — Приштина, ЕС и США вообще не намерены считаться с правами и интересами сербов, настроены жестоко подавлять их стремление отстаивать свои легитимные интересы. Очевидно и то, что косовары, как их и учили, следуют примеру своих покровителей в США и Европе, попирающих основы международного права и действующих по принципу вседозволенности», — подчеркивает министерство.
Внешнеполитическое ведомство призвало всех, кто может повлиять на «косовскую верхушку», осознать свою ответственность за происходящее и незамедлительно оказать воздействие, способствующее деэскалации напряженности в Косово.
Полиция непризнанного Косово задержала в Косовска-Митровице главу канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича, сообщило Национальное телевидение Сербии.
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