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Доказательств по «делу Скрипаля» Москве пока не представили, заявили в МИД
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Доказательств по «делу Скрипаля» Москве пока не представили, заявили в МИД 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НИ ОДНО ГОСУДАРСТВО НЕ ПРЕДОСТАВИЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ РОССИИ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЯ — МИД РФ
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