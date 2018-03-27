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Додон возмущен решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
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Додон возмущен решением о высылке троих российских дипломатов из Молдавии
РИА Новости
49 минут назад
Комментарии
ПРЕЗИДЕНТ
МОЛДАВИИ
ВЫРАЗИЛ «КРАЙНЕЕ ВОЗМУЩЕНИЕ» РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ О ВЫСЫЛКЕ ТРОИХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ
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